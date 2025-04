Caso Gritzbach: policiais civis montaram células criminosas no presídio

Eles foram denunciados à Corregedoria e ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) por envolvimento em corrupção por Antônio Vinícius Gritzbach, o delator do PCC (Primeiro Comando da Capital), assassinado a tiros em 8 de novembro de 2024 no aeroporto internacional de Guarulhos.

A terceira célula —continua a Corregedoria— diz respeito aos presos Valdenir Paulo de Almeida, o Xixo, e Valmir Pinheiro, o Bolsonaro, também delatados por Gritzbach. Ambos foram presos pela Polícia Federal em 2024 acusados de receber R$800 mil de propina de narcotraficantes.

Para o corregedor "a tônica dessas células criminosas sempre foi e será a obtenção de vantagem financeira e patrimonial indevida, por meio da prática de crimes antecedentes de natureza hedionda, em sua maioria e o maior sinal do poderio econômico dessas estruturas criminosas deu se já em cárcere".

O corregedor inclui ainda nessas células criminosas o policial civil Cyllas Salerno Elia, outro agente delatado por Gritzbach. Consta na representação que às 11h56 do dia 28 de fevereiro deste ano ele deu entrada no Presídio Especial da Polícia Civil por força de mandado de prisão.

Cyllas é réu em ação penal que apura lavagem de dinheiro, organização criminosa, crimes contra o sistema financeiro, entre outros. Ele é titular de um banco digital denominado 2G0 Bank e teria movimentado milhões de reais para narcotraficantes ligados ao PCC.

A reportagem não conseguiu contato com os advogados dos 11 policiais civis. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado se houver um posicionamento dos defensores deles.