PCC anuncia fim da trégua com CV e alega mortes de inocentes como motivo

O comunicado deixa claro que "o fim da aliança foi decidido em consenso entre as duas organizações e que o término do acordo ocorreu com respeito e humildade de ambas as partes, reconhecendo os pontos cruciais que envolvem todos os lados".

Uma década de conflitos

Em fevereiro deste ano, após quase uma década de intensos conflitos sangrentos nas ruas e nas prisões do Brasil, com dezenas de baixas dos dois lados, líderes do PCC e do CV tinham decidido selar a paz em todo o território nacional. Na ocasião, as duas organizações criminosas divulgaram "salves" (comunicados) alertando seus "associados" que os ataques entre integrantes de uma facção contra a outra estavam proibidos em todo o País, "até segunda ordem".

Em São Paulo, o comunicado do PCC dizia que estava em acordo com o Comando Vermelho". Outro trecho informava que "estava proibido qualquer tipo de morte em todos os estados". A mensagem era encerrada com os seguintes dizeres: "A paz está de acordo. Até ordens vindas de cima".

Já o CV informava que estava brecado qualquer tipo de ataque contra o PCC até segunda ordem". O comunicado ressaltava que "a casa maior (liderança da facção) estava em negociação de paz, lembrando que não era nada certo, mas por enquanto estava brecado qualquer tipo de ataque.

A trégua chegou a ser confirmada pela Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), órgão subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, após monitorar, com autorização judicial, conversas entre líderes do PCC com advogados na Penitenciária Federal de Brasília.