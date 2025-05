Amigo do filho de Pelé foi a primeira vítima da guerra PCC-CV em SP

Naldinho diz a João da Mancha que iria conversar com Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola —apontado como líder máximo do PCC—, para falar sobre a guerra travada em São Paulo entre as duas maiores organizações criminosas do Brasil.

A Polícia Civil apurou que Naldinho abastecia os morros do Rio com cocaína e lavava dinheiro com o tráfico de drogas. Ele frequentava a alta sociedade em Santos e tinha patrimônio milionário.

Era dono de apartamentos de luxo, empresas e duas concessionárias de veículos. Durante a Operação Indra, foram apreendidos 64 automóveis dele.

Para a Polícia Civil de São Paulo, Naldinho, considerado um dos principais fornecedores de drogas do CV, foi jurado de morte pelo PCC por ter ajudado a facção fluminense a dominar o tráfico na Baixada Santista.

Em 2005, os dois grupos travaram violentas batalhas em São Paulo e no Rio. Em fevereiro deste ano, após quase uma década de intensos conflitos sangrentos nas ruas e nas prisões do Brasil, com dezenas de baixas dos dois lados, líderes do PCC e do CV tinham decidido selar a paz em todo o território nacional.

Mas na última segunda-feira (28), um salve (comunicado) divulgado pelo PCC anunciou o fim da aliança com o CV. A trégua entre a facção criminosa paulista e o grupo fluminense durou praticamente dois meses, segundo as forças de segurança do País.