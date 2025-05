Condenado pela morte de Marielle Franco quer ir para presídio 'vip' em SP

Recolhido em cela isolada na Penitenciária 1 de Tremembé, no Vale do Paraíba, o ex-policial militar Ronnie Lessa, condenado a 78 anos de prisão pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, quer ser transferido para um presídio "vip" na mesma cidade paulista.

Segundo a defesa de Lessa, o preso está há quase 300 dias em uma espécie de RDD (Regime Disciplinar Diferenciado), sem qualquer decisão judicial, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto da Vara das Execuções de São José dos Campos, responsável pela comarca de Tremembé.

A defesa do prisioneiro alega que ele "encontra-se durante todo esse período recluso de qualquer convívio social, sem acesso a estudo, a cursos profissionalizantes, a trabalho intramuros, não havendo qualquer possibilidade de remir pena".