Ex-chefão do PCC vai a mais um júri por assassinato de agente federal no PR

A Justiça Federal aceitou denúncia contra 15 acusados de envolvimento na execução de Belarmino. Seis réus foram condenados em dezembro de 2021. Outros três acabaram condenados em 3 agosto de 2022 e mais três em 21 de setembro de 2023.

Racha histórico

A condenação de Tiriça pela morte da psicóloga Melissa gerou um dos maiores rachas na história do PCC. E isso porque o Ministério Público Federal usou no júri um áudio de Marco Willians Herbas Camacho, 57, o Marcola, o líder máximo do PCC.

O áudio foi gravado em junho de 2022 na Penitenciária Federal de Porto Velho (RO). Trata-se de uma conversa de Marcola com um agente penitenciário. O chefão do PCC disse ao funcionário que Tiriça era psicopata.

Inconformado com a condenação e o vazamento do áudio no tribunal, Tiriça chamou Marcola de delator e teve o apoio incondicional de Abel Pacheco de Andrade, o Vida Loka, e Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho, ambos da cúpula do PCC.

Segundo o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), os três decidiram expulsar Marcola da facção. Em contrapartida, criminosos ligados a Marcola também anunciaram a exclusão de Tiriça, Vida Loka e Andinho da organização criminosa e essa foi a decisão que prevaleceu.