Dono de gravadora do PCC movimentou R$ 250 mi e jogou dinheiro para o alto

Dinheiro parecia não ser problema para o casal Henrique Alexandre Barros Viana, o Rato, e Daniela Cristina Viana, dono do grupo Love Funk. Ambos são acusados pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) e Polícia Federal por envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital).

O MP-SP denunciou Henrique e Daniela à Justiça por integrarem organização criminosa, lavagem de dinheiro, exploração de jogos de azar e crimes contra a ordem tributária. Outros quatro integrantes do PCC foram denunciados por organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Henrique - diz a denúncia do MP-SP - é portador de extensa ficha criminal e aparece em uma foto jogando milhares de cédulas de reais para o alto. Daniela também foi fotografada fazendo ostentações e se abanando com um leque feito com notas de reais.