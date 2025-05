Polícia caça 'Zorro', do PCC, acusado de roubar fazendas no interior de SP

Zorro, o mascarado - diz a polícia -, planejou a ação e uma semana antes do crime esteve no local dos fatos com Edicarlos e Cleiton para observar a rotina dos funcionários da fazenda. Os ladrões receberam informações sobre o horário que o dono da propriedade e a mulher dele saíam à igreja.

No dia do roubo, a quadrilha, ocupando os veículos fornecidos por Marcela, chegou ao bairro de Pocinhas, em São Miguel Arcanjo, por volta das 4h. Os criminosos aguardaram os administradores da fazenda e os demais funcionários acordarem para o assalto.

Os assaltantes, usando máscaras, dominaram os administradores e funcionários da fazenda. Eles roubaram aparelhos eletroeletrônicos, telefones celulares, notebooks, perfumes, tênis, roupas, joias, uma caminhonete, uma moto, notas de dólares e euros.

As vítimas foram amarradas na cozinha, sofreram ameaças de morte e, sob a mira de armas, ainda tiveram de entregar cartões bancários e fornecer as senhas aos criminosos. O bando fez várias transferências via Pix no valor total de R$ 67.259,78 e depois fugiu.

Bando é de Paraisópolis, na capital

Uma das filhas do dono da fazenda tentou manter contato com o pai, mas não conseguiu falar com ele. Minutos depois ela foi à propriedade e encontrou as vítimas amarradas na cozinha. A Polícia Militar foi acionada e passou a procurar os assaltantes.