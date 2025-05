Suspeito de matar professora em SP passou por 15 prisões dominadas pelo PCC

Em 23 de junho de 2020, o criminoso foi beneficiado com o regime semiaberto e em 27 de julho de 2021 progrediu para o regime aberto. No último dia 11, Nego Beg foi preso por PMs, dessa vez por suspeita de envolvimento na morte da professora de Matemática Fernanda Bonin.

O criminoso já ficou recolhido na antiga Casa de Detenção, no Carandiru, zona norte paulistana; CDP (Centro de Detenção Provisória) Ataliba Nogueira (Campinas); CDP de Bauru; CDP 2 de Guarulhos; CDP Pinheiros; CDP de Diadema e CDP de São Bernardo do Campo.

Também passou pelas Penitenciárias de Presidente Bernardes; Guareí; Lavínia; Parelheiros; Ribeirão Preto; Mirandópolis e Valparaíso, destinadas a faccionados do PCC, além de uma Cadeia Pública e carceragens do 80º DP (Vila Joaniza) 11º DP (Santo Amaro) e 16º DP (Vila Clementino), na capital.

Segundo a Polícia Civil, Nego Beg prestou depoimento ao DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e contou ter matado a professora Bonin porque ela maltratava os filhos. Investigadores apuraram que ele sequer conhecia a vítima e mentiu sobre a motivação do crime.

Fernanda Bonin desapareceu em 27 de abril, após ser chamada pela ex-esposa, a veterinária Fernanda Loureiro Fazio, 45, para ajudá-la com um carro quebrado. A ex-companheira foi presa no último dia 9, acusada de ser a mandante do crime.

Laudo desmente versão da ex

A veterinária alegou à polícia que pediu ajuda para a ex-companheira porque o carro dela apresentava problemas no câmbio. Um laudo feito pela General Motors concluiu que o veículo não tinha nenhum problema mecânico. O DHPP apurou que Fazio esteve no local do crime.