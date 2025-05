Caso Gritzbach: Acusado de matar delator postou fotos de malas com dinheiro

Foram encontradas ainda no telefone celular imagens de armas longas, acessórios de armamento e munições de alto calibre e diversas fotos de elevados valores em espécie em sacolas, além de joias.

Além do cabo, também são acusados de participar diretamente do assassinato de Antonio Gritzbach o soldado Ruan Silva Rodrigues e o tenente Fernando Genauro da Silva. Os três estão presos e foram denunciados pela Promotoria de Justiça Militar por organização para a prática de violência armada. Eles também respondem na Justiça Comum processo pelo homicídio do delator do PCC e do motorista de aplicativo Celso Novais, mortos em 8 de novembro de 2024 no aeroporto internacional de Guarulhos. O alvo era a primeira vítima. A segunda acabou atingida.

Denis Antonio Martins é acusado de ser o autor dos disparos que matou Gritzbach Imagem: Reprodução

Além de Dênis, Ruan e Genauro, a Promotoria de Justiça Militar também denunciou outros 15 PMs envolvidos na escolta particular de Gritzbach. Eles são acusados de promover e integrar organização criminosa. Todos eles estão recolhidos no Presídio Militar Romão Gomes.

Vinícius Gritzbach havia delatado ao MP-SP policiais civis envolvidos em casos de corrupção e também um advogado e dois empresários acusados de ligação com o PCC. Ele erra jurado de morte pela facção criminosa e por isso contratou os PMs para cuidarem da segurança pessoal dele.

Tenente comprou McLaren de R$ 2,8 milhões

A Corregedoria da Polícia Militar apurou que o tenente Genauro, acusado de dar fuga para os atiradores Dênis e Ruan no dia do assassinato de Gritzbach, adquiriu, 50 dias depois do crime, um veículo McLaren com valor de mercado estimado em R$ 2.827.000,00.