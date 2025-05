Sultão do PCC da Bahia é preso em cobertura de R$ 5 milhões em SP

Em Fortaleza, Bruno vivia em um apartamento no bairro Vicente Pinzón. No imóvel foram encontrados cadernos com a contabilidade do tráfico de drogas e diversos celulares. Na garagem do prédio foi apreendido um veículo HB-20.

Sultão do PCC foi conduzido para o Code (Complexo de Delegacias), no bairro do Aeroporto, na capital do Ceará. Na unidade prisional, os agentes apuraram que ele havia recebido telefones celulares de um funcionário terceirizado corrompido. O faccionado foi solto meses depois.

Na ocasião em que esteve preso em Fortaleza, a facção KLV foi acusada pelas autoridades baianas de ter coordenado o assassinato do cabo da Polícia Militar Eduardo Olímpio dos Santos Filho. O crime aconteceu em 2015 em Monte Gordo, no distrito de Camaçari.

A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Bruno Teixeira da Silva. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento dos defensores dele.