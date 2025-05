Tuta, ex-número 1 do PCC nas ruas, planejava fugir para a Espanha, diz MP

Contrainformação do PCC

Após a descoberta do Gaeco, o ex-número 1 do PCC nas ruas tratou de arrumar um passaporte e outros documentos falsificados para permanecer foragido e continuar coordenando as atividades ilícitas da maior facção criminosa do Brasil.

Em 2022, o MP-SP anunciou que Tuta foi excluído e morto pelo tribunal do crime da facção depois de ordenar a morte de Nadim Georges Hanna Awad Neto e Gilberto Flares Lopes Pontes, o Tobé, tesoureiro do PCC, sem aprovação formal da cúpula da organização.

Porém, o setor de inteligência do Gaeco constatou que se tratava de uma contrainformação por parte da facção para despistar as autoridades e que Tuta ainda tinha carta branca do PCC para gerenciar os negócios do grupo, principalmente o tráfico internacional de drogas.

Tuta foi expulso da Bolívia, entregue às autoridades brasileiras e depois levado de avião para Brasília. Ele está preso na Penitenciária Federal, onde se encontram recolhidos Marco Willians Herbas Camacho, 57, líder máximo do PCC, e seu sócio Gilberto Aparecido dos Santos, 54, o Fuminho.

A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Marcos Roberto de Almeida. O espaço continua aberto para manifestação. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento dos defensores dele.