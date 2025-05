Situação de Tuta no PCC não está esclarecida após afastamento, diz MP

Na análise do Gaeco, se Tuta fosse para a P2 de Venceslau, um dos maiores redutos do PCC no sistema prisional paulista, e tivesse uma "recepção calorosa", isso sinalizaria que ele ainda mantém prestígio na facção criminosa. Se fosse hostilizado é porque estaria excluído do grupo.

Trajetória do criminoso

Ainda segundo o MP-SP, em 2006, Tuta era sintonia final de rua do PCC junto com Carlos Antônio da Silva, o Balengo, e Sherley Nogueira dos Santos, o Fininhho - ambos já falecidos - e coordenou os ataques contra as forças de segurança em maio daquele ano, que paralisaram São Paulo.

Tuta foi preso e conduzido para a P2 de Venceslau. Ele cumpriu pena e anos depois saiu em liberdade. Nas ruas assumiu a função de sintonia final de rua, ao lado de Emivaldo Silva Santos, o BH, Nadim e outros.

No final de 2018 e início de 2019, quando os líderes do PCC foram removidos da P21 de Venceslau para presídios federais, Tuta assumiu o cargo de número 1 da facção criminosa tanto dentro quanto fora do sistema prisional.

Ele estava acima da sintonia final do PCC por causa do isolamento da liderança em unidades prisionais federais. E permaneceu à frente da organização até 2023, logo depois que Colorido foi preso e o acusou por má conduta.