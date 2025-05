Tuta, ex-número 1 do PCC nas ruas, tinha proteção até de major na Bolívia

O que mostram as imagens e como Tuta foi preso

Eram 10h46 quando Tuta entrou no prédio da Segip. Ele carregava uma pasta e uma bolsa. O brasileiro colocou os objetos em uma cadeira. Poucos minutos depois, ele ligou para o escolta. Na sequência, o segurança do narcotraficante fala com uma pessoa à paisana, vestindo uma camisa preta, que segundo a polícia boliviana, era o major Soliz.

O oficial se aproxima de Tuta, aperta a mão dele e dá um abraço no criminoso brasileiro. O ex-número 1 do PCC nas ruas teve de entrar sozinho no prédio da Segip para tirar os documentos.

O narcotraficante brasileiro acabou preso quando as informações passaram a ser processadas por um estagiário. Houve um alerta da Interpol, informando que Tuta era integrante da PCC e que o nome dele estava na difusão vermelha, pois era procurado e condenado a 12 anos no Brasil por associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Tuta foi entregue às autoridades brasileiras e transferido para a Penitenciária Federal de Brasília, onde também estão recolhidos Marco Willians Herbas Camacho, 57, o Marcola, e seu braço direito Gilberto Aparecido dos Santos, 54, o Fuminho.

As forças de segurança do Brasil suspeitam que outros líderes do PCC, como Pedro Luiz da Silva Soares, o Chacal, Décio Gouveia Luiz, o Décio Português, Patrick Uelinton Salomão, o Forjado, e André Oliveira Macedo, o André do Rap, estejam escondidos em Santa Cruz de La Sierra, morando em condomínios de luxo e protegidos por policiais bolivianos corruptos.