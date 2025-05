Chefe de polícia é preso por acobertar crimes de Tuta, do PCC, na Bolívia

Rede de policiais corruptos

As forças de segurança do Brasil têm informações de que outros integrantes do PCC estão vivendo em Santa Cruz de La Sierra, onde moram em condomínios de luxo e contam com uma rede de proteção de policiais corruptos.

Entre esses integrantes estariam Pedro Luiz da Silva Soares, o Chacal, padrinho de Tuta no PCC; Patrick Uelinton Salomão, o Forjado; Décio Gouveia Luiz, o Décio Português; Sérgio Luís de Freitas Filho, o Mijão; André Oliveira Macedo, o André do Rap; e Sílvio Luiz Ferreira, o Cebola.

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado) apurou que Tuta foi afastado da sintonia final do PCC em 2023, por má conduta, após ser acusado por Valdeci Alves da Costa, o Colorido, de não ter cumprido as ordens determinadas pela organização criminosa, mas acabou "readmitido no ano seguinte.

Uma das missões era o resgate de líderes da facção recolhidos nas penitenciárias federais. Um dos resgatáveis - diz o Gaeco - era Marcola., apontado pela Polícia Federal como o chefe máximo do grupo.

A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Tuta nem do major Gabriel Soliz. O espaço continua aberto para manifestações. O exto será atualizado assim que houver um posicionamento dos defensores de ambos.