Grupo faz arrastão em condomínio no Morumbi e leva R$ 1,2 milhão em joias

Ao menos 20 assaltantes encapuzados e armados de pistolas e metralhadoras fizeram um arrastão em um condomínio de luxo no Morumbi, zona oeste de São Paulo, na madrugada de hoje. Os ladrões invadiram três apartamentos e roubaram R$ 1,2 milhão apenas em joias, além de bolsas e roupas de grife.

O mesmo prédio havia sido alvo de um ataque semelhante em 22 de julho de 2009. Nos dois casos, os criminosos entraram no edifício pulando um muro, seguiram até a garagem, onde impuseram o terror, renderam funcionários e moradores e depois amarram e ameaçaram as vítimas.

Na ação de ontem, a quadrilha não poupou sequer uma moradora idosa e cadeirante. Outra vítima foi agredida com três tapas no rosto. A Polícia Civil apurou com as testemunhas que os ladrões ficaram no prédio durante três horas. Até agora ninguém foi preso.