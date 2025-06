Caso Gritzbach: Mandante do crime enganou polícia, Receita, Detran e bancos

Investigações conduzidas pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) concluíram que Cigarreiro foi um dos mandantes do assassinato de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, morto com tiros de fuzis em 8 de novembro do ano passado no aeroporto internacional de Guarulhos.

Três PMs acusados de participar diretamente da execução do crime estão presos. Cigarreiro teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e está foragido.

Para o DHPP, Cigarreiro encomendou a morte de Gritzbach porque o delator do PCC mandou matar o também narcotraficante Anselmo Becheli Santa Fausta, o Cara Preta, ligado ao PCC e assassinado a tiros em 27 de dezembro de 2021 no bairro do Tatuapé, zona leste.

Cigarreiro tem ligações com o CV (Comando Vermelho) e foi apresentado para integrantes do PCC pelo comparsa Cara Preta. Ambos eram amigos. Um dia antes do assassinato do delator, Cigarreiro embarcou em um avião no aeroporto de Jundiaí (SP) e fugiu para o Rio de Janeiro.

A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Emílio Carlos Gongorra Castilho. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento dos defensores dele.