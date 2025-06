PMs de São Paulo caçam 'O Monstro', estrangeiro mais procurado no Brasil

O bando do peruano é conhecido como "Guerreiros Sangrentos". Dois integrantes morreram na operação. Eles foram identificados como Jhan Paul Guevara Davalo e Loyaza Sanches. Este último desarmou e matou o sargento e depois foi morto em confronto com outros PMs.

Jhan Pier Guevara, irmão de Jhan Paul, foi preso com Yolanda Noelia Ladera Cabanilla. Os dois irmãos são acusados de matar um peruano em Cotia, na Grande São Paulo, em 2023. Ambos eram investigados pela Polícia Federal por suspeita de montar milícia privada armada em São Paulo.

Líder de facção no Peru

O nome de "El Monstruo" consta na difusão vermelha da Interpol (Polícia Internacional). No Peru, ele é condenado a 32 anos pelos crimes de homicídio, sequestro, tráfico de drogas e organização criminosa. O narcotraficante é apontado como líder de uma facção peruana.

Investigações da Polícia Nacional do Peru apuraram que "El Monstruo" fugiu do país entre outubro e dezembro de 2024, provavelmente para a Bolívia, depois retornou ao país de origem, seguiu para o Paraguai e se mudou para o Brasil.

No Paraguai, o narcotraficante apareceu em uma casa de campo com um visual diferente. Estava com os cabelos mais longos e barba espessa. Também passou por intervenções cirúrgicas e fez até uma rinoplastia para mudar a estrutura do nariz.