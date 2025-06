Caso Gritzbach: Veja como a PF prendeu a mulher de policial ligado ao PCC

Ex-marido era do PCC

Danielle foi mulher de Felipe Geremias dos Santos, o Alemão, integrante do PCC. O casal viveu junto no período de 20 de outubro de 2017 a 17 de junho de 2019, quando Alemão morreu. A PF diz que ele era um dos principais gerentes do tráfico de drogas do PCC nas cidades de Santo André e Mauá, na região metropolitana, e São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Agentes federais apuraram que Alemão foi o responsável, nessas regiões, por uma arrecadação mensal estimada em R$ 400 mil, obtida por meio de atividades criminosas, como o tráfico de drogas e também lavagem de dinheiro.

Danielle —continua a Polícia Federal— tinha ainda uma clínica médica em sociedade com Rogerinho. A empresa denominada DB, em referência às iniciais do nome dela, movimentou R$ 15.399.153,64 entre os anos de 2020 e 2024.

A clínica foi adquirida pelo casal em 2021. Porém, em registro formal, marido e mulher possuíam apenas 50% do capital. Já no ano seguinte, os dois adquiriam a empresa de saúde por completo. De acordo com a PF, "um valor considerável da movimentação da clínica não é passível de identificação".

Policial também movimentou milhões

A mesma investigação da PF constatou que Rogerinho, como pessoa física, registrou uma movimentação financeira no valor de R$ 9.266.187,96 entre os anos de 2018 e 2024.