Ladrões invadem terminal do aeroporto de Guarulhos e levam R$ 7 mi em botox

Ao menos cinco ladrões invadiram o Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, às 16h da última sexta-feira (6) e roubaram duas cargas de botox procedentes da Holanda avaliadas em R$ 7 milhões.

Um motorista e um conferente de uma empresa de logística foram levados como reféns e ficaram em poder dos criminosos durante 10 horas. Eles só foram liberados às 2h de sábado (7). Os assaltantes alimentaram as vítimas e ainda deram R$ 60 para que chamassem um motorista de aplicativo.

O motorista, de 52 anos, foi atacado por um ladrão armado quando saía com um caminhão carregado na área alfandegária do aeroporto. O veículo havia sido lacrado às 15h34. Ele dirigiu até o estacionamento do Terminal de Cargas.