Justiça condena a 60 anos assassino de preso que tramou sequestro de Moro

As penas de Barão e Taliban foram aplicadas ontem (10) pelo juiz Gabriel Medeiros, da 1ª Vara Criminal de Presidente Venceslau. Os réus estão presos no CRP (Centro de Readaptação Penitenciária) de Presidente Bernardes, onde cumprem castigo em RDD (Regime Disciplinar Diferenciado).

Nefo e Ré foram presos em março de 2023 e eram acusados de planejar os sequestros do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) e do promotor de Justiça Lincoln Gakiya, de Presidente Prudente (SP), Segundo o MP, as mortes foram ordenadas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital).

Na sentença consta que os assassinos impuseram "sofrimento extremo" às vítimas. Ré foi golpeado 32 vezes com canivete e punhal nas regiões da carótida e no abdômen. Nefo agonizou no pátio ao receber 40 golpes no pescoço, cabeça e abdômen.

Orações e mortes

Enquanto três presos rezavam no pátio do pavilhão 1 da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, os quatro assassinos atraíam as vítimas para a morte. A Polícia Civil apreendeu dois vídeos com imagens das câmeras de segurança da unidade.

Um deles mostra Japonês, Barão, Saponga e Taliban entrando com Ré em um banheiro no pátio do banho de sol, usado antigamente como barbearia. Ré foi atingido primeiro no pescoço. Os assassinos depois foram ao pátio e lavaram as mãos na pia coletiva.