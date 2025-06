PF apura ligação de funcionário do bicheiro Ivo Noal com o irmão de Marcola

Os indícios da ligação de um funcionário da família Noal com parentes de Júnior, também chamado de Marcolinha, surgiram em 6 de dezembro de 2024, com a deflagração da Operação Apostas Encerradas, um desdobramento da Primma Migratio.

Suspeita de que administrava os negócios do bicheiro

Agentes federais saíram às ruas para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços de Roberval Santos Silva, 50, na capital paulista. Um dos alvos judiciais era um conjunto de salas comerciais em um prédio da Avenida Angélica, no bairro de Santa Cecília, região central de São Paulo.

As salas estavam vazias. Os agentes apuraram que os imóveis eram utilizados como residência de um filho e de um neto de Ivo Noal. O maior contraventor do jogo do bicho da história de São Paulo morreu em 12 de novembro de 2023 em São Paulo após contrair Covid-19.

Em conversa com o filho de Ivo Noal, os federais foram informados de que Roberval trabalhava para o pai dele, administrava os negócios da família, ocupava uma das salas, mas não aparecia no local havia mais de mês e estaria desviando valores dos negócios do contraventor.

Os policiais federais apuraram ainda que o neto de Ivo Noal gerencia pontos de apostas. O telefone celular dele foi apreendido para ser periciado. No local também foram encontrados documentos relacionados à contabilidade do jogo do bicho.