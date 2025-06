Preso diz que PCC é máfia e ameaça matar governador Tarcísio e Derrite

Ao ser ouvido em Procedimento Disciplinar Apuratório, o presidiário confirmou as ameaças e alegou que foi agredido com três socos pelos homens do GIR.

Condenado a 21 anos por roubos, o detento tem em sua ficha prisional ao menos 55 faltas de natureza grave. A mais recente foi cometida no último dia 8. A SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária), pediu à Justiça a internação dele no (RDD (Regime Disciplinar Diferenciado).

O RDD é um sistema de castigo para autores de faltas graves na prisão. O presidiário fica geralmente internado por um período de um ano em cela individual. Não tem direito a rádio, TV, jornais e revistas, nem a visita íntima. O banho de sol é de duas horas diárias.

Condenado por outras ameaças

Não é a primeira vez que Samuel ameaça matar autoridades. Em outubro de 2020, ele foi condenado a oito meses de prisão após confirmar à Justiça ser integrante do PCC e ter como missão matar o então governador João Dória (PSDB), um secretário estadual, uma juíza de Direito e um promotor de Justiça.

Além de Samuel, foram condenados no mesmo processo também a oito meses de reclusão os presidiários Leonardo Pereira de Souza, e Jarilson da Silva Oliveira. Na época, os três cumpriam pena na Penitenciária 1 de Presidente Venceslau.