Tuta, líder do PCC, será transferido de Brasília para penitenciária de SP

O juiz Francisco Codevila, da 15ª Vara Federal de Brasília, autorizou a internação do detento no presídio da capital federal. Na mesma unidade estão outros líderes do PCC, entre eles Marco Willians Herbas Camacho, 57, o Marcola, tido como chefe máximo da organização criminosa.

Ministério Público aguarda transferência

No último dia 10, a SAP enviou ao Deecrim-1 o ofício de número 041/2025, informando que "não indica no presente momento motivos ou elementos concretos que justifiquem a permanência de Tuta no Sistema Penitenciário Federal".

No dia seguinte, a Promotoria de Justiça do Deecrim-1 também se manifestou, informando que "aguarda a transferência de Tuta para o sistema penitenciário de São Paulo, em unidade de segurança máxima (Penitenciária 2 de Presidente Venceslau), observando-se as características do preso".

Já no último dia 16, o procurador de Justiça aposentado Roberto Tardelli e Aline de Carvalho Giacon, ambos advogados de Tuta, protocolaram no Deecrim-1 ofício pedindo a revogação da medida cautelar de inclusão direta do cliente no sistema federal e a imediata remoção dele para unidade da SAP.

Líder do PCC nas ruas, Tuta foi preso em um posto de identificação em Santa Cruz de la Sierra, onde tentava renovar o visto de seu Cartão de Identidade de Estrangeiro (CIE) com o nome falso de Maycon Gonçalves da Silva. Ele era procurado pela Interpol (Polícia Internacional).