PM preso arruma amante em app e frauda visita íntima com dados da esposa

O objetivo dele era ter visita íntima com a garota. O benefício, no entanto, é permitido apenas para os presos que têm esposa. De dentro do presídio, Andrade, condenado a 29 anos por um homicídio cometido no interior de São Paulo, falsificou uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Andrade colocou no documento a foto da namorada com o nome e outros dados de sua esposa. A CNH foi enviada à garota pelos Correios. A falsificação —diz a investigação— era grosseira, mas foi com ela que a namorada conseguir entrar no Romão Gomes em 25 de fevereiro de 2024.

O casal não teve dificuldade para ingressar na ala da visita íntima. O setor era fiscalizado por um soldado. O golpe, no entanto, foi descoberto pela administração do presídio porque um outro detento avisou que Andrade não estava com a esposa, mas com outra mulher.

Deitados no beliche

A namorada e o soldado estavam deitados na cama, na parte de baixo de um beliche coberto por uma cortina chamada de "quieto" na linguagem dos presos, quando um sargento e um tenente foram ao alojamento da visita íntima e flagraram o casal.

Em depoimento, Andrade admitiu que os dados e a foto do documento eram de pessoas distintas. Ele argumentou que a documentação havia sido confeccionada por pessoa de fora do presídio. A CNH falsificada foi encontrada em um armário usado por ele.