EUA deportam 200 mil imigrantes, mas não acham 13 membros do PCC no país

O MP-SP suspeita que Décio Gouveia Luís, o Décio Português, solto por decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) em agosto de 2023, também se encontra escondido em solo boliviano.

Em maio deste ano, Marcos Roberto de Almeida, 55, o Tuta, foi preso em Santa Cruz de La Sierra quando tentava renovar uma carteira de identidade usando nome e documentos falsos. Um major boliviano foi preso acusado de fazer a escolta pessoal do narcotraficante brasileiro.

As investigações do serviço de inteligência do MP-SP apontam que Mijão é a principal liderança do PCC nas ruas e um de seus parceiros de confiança é Baianinho Vietnã. Os agentes apuraram que Mijão leva uma vida de luxo na Bolívia onde montou restaurante e boate usando documentos falsos.

Os agentes descobriram também que alguns integrantes desse time refugiado na Bolívia receberam duas missões da cúpula do PCC: matar autoridades públicas e resgatar a liderança da facção criminosa recolhida em penitenciárias federais.

A reportagem não conseguiu contato com os advogados dos integrantes do PCC citados na reportagem. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento dos defensores deles.