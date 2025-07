'Pagodeiro do PCC' é condenado a 26 anos por lavagem de dinheiro da facção

Investigações do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado), subordinado ao MP-SP, apontaram que Latrell e seus comparsas simulavam a existência de competição nos processos licitatórios em prefeituras e em Câmaras Municipais.

Nas sessões públicas —diz a denúncia do MP-SP— os supostos concorrentes eram funcionários ou amigos do pagodeiro. As propostas apresentadas eram previamente ajustadas para garantir os contratos aos integrantes do grupo criminoso.

O esquema veio a público em abril do ano passado, quando o Gaeco deflagrou a Operação Munditia. Na ocasião, foram expedidos 15 mandados de prisão e 13 foram cumpridos, inclusive contra um vereador de Ferraz de Vasconcelos, um de Santa Isabel e outro de Cubatão.

Latrell passou a ser alvo do MP-SP depois que o Gaeco recebeu denúncia anônima informando que ele foi beneficiado em procedimento licitatório na Prefeitura de Guarulhos. A partir daí, as investigações foram aprofundadas e o esquema acabou descoberto por promotores de Justiça.

O Gaeco apurou que parte dos investigados integra a facção criminosa PCC e que nos últimos cinco anos o grupo firmou contratos de serviços de limpeza, manutenção de prédios públicos e postos de fiscalização, que chegaram aos R$ 200 milhões.

Ameaçado na prisão

O pagodeiro teve a prisão preventiva decretada pela Justiça em abril do ano passado e ficou nove meses foragido. Ele foi preso no dia 27 de janeiro deste ano por policiais militares na praia de Arembepe, um lugar tranquilo, com águas calmas, no litoral da Bahia.