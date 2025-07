Rivalidade do CV com PCC no CE levou cunhada e sobrinho de Marcola à prisão

A PF quebrou os sigilos fiscais e telemáticos dos investigados com autorização judicial e diz ter apurado vínculo financeiro dos suspeitos com Francisca Alves da Silva, 54, a mulher de Júnior, e de Leonardo Aleksander Herbas Camacho, 26, filho dele com outra mulher.

Em 24 de abril de 2024, Francisca, Leonardo e outros investigados foram presos durante a Operação Primma Migratio. Todos foram denunciados por associação criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas e viraram réus. O processo foi desmembrado e continua tramitando.

A Polícia Federal afirma que Leonardo e Francisca gerenciavam os negócios ilícitos do PCC ligados ao jogo do bicho, tráfico de drogas e de armas no Ceará e trabalhavam para Júnior.

Além deles, também foram presos Geomar Pereira de Almeida —tido pela PF como bicheiro —, a mulher dele e Menesclau de Araújo Souza Júnior, o Coxinha, acusado de gerenciar no Ceará os negócios dos irmãos Herbas Camacho.

A Operação Primma Migratio foi deflagrada pelas FICCO (Forças Integrada de Combate ao Crime Organizado) no Ceará, em ação conjunta com a de São Paulo e a de Santa Catarina, para desmantelar o núcleo gerencial e logístico do PCC cearense.

Movimentaram R$ 300 milhões

A PF informou que foram identificadas movimentações financeiras suspeitas superiores a R$ 300 milhões nas contas dos investigados. Além dos 22 mandados de prisão, foram expedidos outros 36 de busca e apreensão no CE, SP, SC e MS, e autorizado o sequestro de 42 veículos dos suspeitos.