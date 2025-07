Desvio do Pix: Dona de empresa que recebeu R$ 45 mi foi presa por tráfico

Foram feitas quatro transferências de R$ 10 milhões e uma de R$ 5 milhões para a empresa por meio da Nuoro Pay —suspensa do Pix após desvios. A empresa foi aberta no dia 11 de junho. Os desvios ocorreram na madrugada do dia 30, entre 4h30 e 7h.

O UOL apurou que além da Monexa, outras quatro empresas foram abertas no nome de Lavinia no mesmo dia: a Nuvora Gateway de Pagamentos, Pay Gateway de Pagame, Altrix Gateway de Pagame e Veltro Gateway de Pagamentos. Todas estão registradas em São José dos Pinhais, no Paraná.

A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Lavinia Lorraine Ferreira dos Santos. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento dos defensores dela.

Suspensa temporariamente do Pix, a Nuoro Pay lamentou em nota os transtornos e afirmou que "todas as medidas corretivas e preventivas estão sendo adotadas com a máxima prioridade para o restabelecimento da normalidade operacional".

Suspeito preso

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na última sexta-feira João Nazareno Roque, suspeito de envolvimento no crime. Ele era funcionário da C&M havia três anos e teria sido cooptado por hackers e recebido R$ 15 mil para facilitador o golpe.