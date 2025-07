Preso por ferir passageira a pedrada em SP é filho de motorista de ônibus

Fernando Santiago afirmou que o pai de Everton tem 65 anos, é antigo motorista de ônibus, sério, trabalhador, está para se aposentar e, ao que tudo indica, não tem nenhum envolvimento nos ataques a pedradas contra os coletivos.

Até às 19h de ontem tinham sido registrados 544 ataques a ônibus na região metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista. Apenas na capital paulista foram contabilizados 249 casos. Além de Everton outras duas pessoas foram presas.

Ação mais violenta

O ataque atribuído a Everton contra o ônibus da Mobibrasil foi o mais violento e aconteceu na avenida Washington Luiz, altura do número 5859, no Jardim Aeroporto, zona sul de São Paulo, e causou lesão na região cefálica da passageira. Ela sofreu fratura nos ossos da face e passou por cirurgia.

Segundo o delegado Fernando Santiago, Everton dirigia um Palio Sporting vermelho e seguiu o ônibus durante três minutos. Depois ultrapassou o coletivo e parou o automóvel em uma rua na esquina com a avenida Washington Luiz.

Ele aguardou a passagem do ônibus. O autor do ataque arremessou a pedra com toda força a uma distância de três metros do coletivo. Câmeras de segurança registraram o exato momento em que Everton parou o Palio, desceu do carro, jogou o objeto e depois voltou ao veículo e fugiu.