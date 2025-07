Promotor denuncia dois PMs acusados de matar jovem e torturar grávida em SP

O soldado Prudêncio foi denunciado por tortura.

Outros quatro policiais militares também foram denunciados por usar de violência e ameaça contra um advogado, inclusive utilizando fuzil, para favorecer Rodrigues e Prudêncio. Para o MP-SP, "os PMs violaram direitos e prerrogativas do defensor que buscava a apuração dos fatos".

O que disseram os PMs

Em depoimento à Polícia Civil, Rodrigues alegou que fazia patrulhamento de rotina em um local de intenso tráfico de drogas quando avistou dois indivíduos atravessando a rua. Um deles, Gabriel, apresentava um volume na cintura e ofereceu resistência ao ser abordado.

Rodrigues disse que tentou imobilizar Gabriel, mas ele escapou, pegou uma pedra e ameaçou jogar nele [PM]. O cabo acrescentou que efetuou um disparo porque era o único recurso que tinha. O militar afirmou que ao mesmo tempo, o parceiro Prudêncio entrava em luta corporal com Rebeca.

Prudêncio contou a mesma versão e declarou que Rebeca estava com uma refeição quente na mão e jogou a comida nele. Disse ainda que ele levou um tapa no rosto e que a mulher grudou no colete e na arma de choque e tentou segurar a algema dele.