PMs da Rota atiram em policial civil em serviço em favela na zona sul de SP

Policiais militares da Rota (Rondas Ostensiva Tobias de Aguiar), a tropa mais letal da corporação, baleou no início da noite o investigador Rafael Moura da Silva, 38, da equipe do Cerco (Corpo de Repressão Especial ao Crime Organizado) da 3ª Delegacia Seccional (Oeste).

O policial civil estava em serviço com colegas e acabou levando três tiros na rua Pedro Faber, na Favela do Fogaréu, na região do Capão Redondo, zona sul. Uma das balas ficou alojada no abdômen de Rafael. Segundo informações, ele foi levado para o hospital das Clínicas.

Os agentes contaram que a equipe do Cerco entrou na favela por um lado. Do outro lado vinham os PMs da Rota e houve o encontro. O pessoal do Cerco se identificou e afirmou que estava fazendo uma operação contra o tráfico de drogas. Mas os militares sacaram as armas e atiraram.