Sargento da Rota disparou quatro vezes em policial civil em serviço em SP

Estado gravíssimo

Amigos de Rafael estiveram no Hospital das Clínicas na noite de ontem para ter notícias do colega. Um deles enviou áudio em grupo de WhatsApp comunicando que o quadro de saúde do investigador era "gravíssimo" e que os disparos tinham "perfurado o pâncreas, o baço e um dos rins" do policial civil.

A ação da Rota na Favelado Fogaréu aconteceu um dia depois que dois cabos da Polícia Militar foram presos acusados de matar uma pessoa rendida na favela de Paraisópolis. Os cabos Renato Torquatto da Cruz, 39 e Robson Noguchi de Lima, 33, foram detidos pela Corregedoria da PM e devem passar por audiência de custódia hoje.

O episódio aconteceu às 15h50 de quinta-feira. Horas depois, moradores de Paraisópolis atearam fogo em caçambas em Paraisópolis, quebraram carros e agrediram motoristas.

Mais tarde, por volta das 20h36, policiais militares da Rota mataram outra pessoa e alegaram que houve troca de tiros. Um IPM (Inquérito policial Militar) também foi aberto para apurar esse caso.