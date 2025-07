Motorista de aplicativo assaltava apenas mulheres no aeroporto de Guarulhos

A advogada entrou no carro e estranhou a sujeira na lataria. Depois de quatro minutos de viagem, o motorista sacou da manga da blusa uma faca fina e anunciou o assalto. A vítima ficou uma hora e quarenta minutos em poder do assaltante.

Ele a ameaçou e a obrigou a entregar o telefone celular com a senha. Como não conseguiu fazer as transferências via Pix, ordenou que a advogada ligasse para o namorado ou irmão dela para realizar as transações.

O irmão fez as transferências. O prejuízo foi de R$ 18.100. Também ficou sem a mala de viagem, o telefone celular e um notebook que havia levado em um mochila para trabalho na capital federal.

Somente no início da madrugada seguinte o assaltante decidiu libertar a advogada. Ela foi solta em uma rua no bairro do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, onde caminhou até uma tabacaria e pediu ajuda. Depois foi orientada a prestar queixa no 14º DP (Pinheiros).

A Polícia Civil passou a investigar o caso e pouco mais de um mês depois, ao rastrear boletins de ocorrências, encontrou outra mulher atacada da mesma maneira no aeroporto. Era uma psicóloga de 58 anos. Ela também voltava de viagem, em 10 de outubro de 2024.

A passageira percebeu que o motorista estava saindo da rota e reclamou. Foi aí que ele anunciou o assalto. E mandou que ela transferisse via Pix R$ 8.000 para uma conta bancária fornecida por ele. A psicológica não conseguiu efetuar a transação. Depois de duas horas, o motorista a obrigou a descer do carro. A psicóloga teve a mala de viagem, o telefone celular e os cartões de banco om as senhas levados pelo assaltante.