Sargento da Rota não tinha ordem para ir à favela onde matou policial civil

Imagens de câmeras corporais registraram a incursão atabalhoada do sargento, correndo insanamente em desabalada carreira, em alta velocidade, por vielas da comunidade, até que, ao se deparar com um dos investigadores, disparou quatro vezes sem verbalização prévia

Trecho do inquérito

Ainda segundo o inquérito "resta evidente pelas imagens a falta de preparo, técnica e procedimentos operacionais e respeito as normas e protocolos de atuação policial". Já a PM, em nota, afirmou que a ação dos militares "cumpriu todas as normas e protocolos".

O sargento Marcus e o cabo Robson Santos Barreto, 41, atuaram juntos nas duas ocorrências e foram afastados do serviço no último dia 16, por 90 dias, por determinação da juíza Isabel Begalli Rodriguez, da 3ª Vara do Júri da Capital.

Para a magistrada, "a suspensão mostra-se necessária e adequada, tanto para evitar que os investigados venham a reiterar sua conduta lesiva, sendo de se ressaltar que a ocorrência anterior data de pouco mais de um mês antes da presente ocorrência, bem como de vir a destruir ou ocultar provas ou intimidar testemunhas".