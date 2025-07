Cabo da Rota envolvido na morte de policial atuou na letal Operação Escudo

O cabo da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) Robson Santos Barreto, 41, afastado do serviço por 90 dias junto com o sargento Marcus Augusto Costa Mendes, 26, também se envolveu em ocorrência com morte no Guarujá, em 2023, durante a Operação Escudo.

Segundo a ONG (Organização Não Governamental) Conectas Direitos Humanos, a Operação Escudo deixou um saldo de 84 pessoas mortas na Baixada Santista entre julho de 2023 e abril de 2024 e foi uma das mais letais da história da Polícia Militar.

No último dia 11, os dois militares participaram de uma incursão na favela do Fogaréu, no Campo Limpo, zona sul de São Paulo, onde o sargento atirou quatro vezes e matou o investigador Rafael Moura da Silva, 38. O policial civil estava em serviço com outros três colegas.