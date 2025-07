Quem matou PM da Rota com 70 tiros seis anos atrás? Polícia ainda não sabe

A suspeita de que a vítima tenha sido morta por colegas de farda ganhou força no início das investigações. Agentes apuraram que, no dia do crime, o veículo usado pelos assassinos foi escoltado por um veículo de propriedade de um oficial da corporação. A motivação do crime ainda é incerta.

Emboscada

Flores sofreu a emboscada quando tirava um Fiat Doblò verde da garagem de sua casa, na rua Artur Nascimento Júnior. Ele pretendia ir para o trabalho, no quartel da Rota, na avenida Tiradentes, Bom Retiro, na região central da capital.

Eram 6h35. Um carro Hyundai modelo I-30 prata trafegou lentamente, se aproximou e parou em frente à casa de Flores. Ele tinha acabado de tirar o Doblò da garagem. Primeiro, um homem armado de fuzil desceu pela porta traseira esquerda do veículo prata e disparou dezenas de vezes contra Flores.