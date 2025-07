Caso Gritzbach: MP arquiva denúncia de delator contra o ex-diretor do Deic

A delação de Gritzbach

O delator forneceu ao Gaeco prints de conversas com o advogado. Na avaliação dos promotores, o material comprova que Ramsés foi o único interlocutor na suposta corrupção e pode ter cometido crimes de exploração de prestígio ou estelionato.

O advogado é investigado por estelionato em inquérito policial e responde a processo judicial. A reportagem não conseguiu contato com Ramsés. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado se houver um posicionamento dele ou de seus defensores.

Em nota, o delegado Fábio Pinheiro Lopes, conhecido como Fábio Caipira, informou que sua reputação será reestabelecida após o arquivamento. "A conclusão do procedimento investigativo confirma o que sempre foi sustentado por mim, no sentido de que as alegações envolvendo meu nome eram totalmente falsas. A decisão de arquivamento, promovida por nada menos que seis Promotores de Justiça do Gaeco, restabelece minha reputação, afetada por publicações precipitadas que não apenas feriram minha honra, como também pretenderam injustamente manchar minha trajetória pessoal e profissional, construídas com esforço, ética e responsabilidade durante mais de trinta e três anos como delegado de polícia."

O delegado Murilo Fonseca Roque afirmou que não iria se manifestar, mas disse que a delação feita por Gritzbach destruiu a vida dele.

A morte de Vinícius Gritzbach

Antônio Vinícius Lopes Gritzbach foi assassinado com tiros de fuzil em 8 de novembro do ano passado, no aeroporto internacional de Guarulhos. O crime aconteceu uma semana depois de ele ter delatado o envolvimento de policiais civis e de empresários e um advogado com o PCC.