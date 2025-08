Líder do maior assalto a banco da história do Brasil troca o PCC pelo CV

Segundo a documentação, a ida de Alemão para a facção criminosa nascida em 1979 no Rio de Janeiro, teve o aval de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, chefe máximo da organização fluminense e também preso na Penitenciária Federal de Catanduvas.

Maluca e Majestade

Os relatórios indicam que Alemão tornou-se conselheiro permanente do Comando Vermelho, o maior rival do PCC. Investigações da Polícia Civil cearense mostram que parentes do assaltante receberam dinheiro em contas correntes por meio de depósitos efetuados por integrantes do CV.

Os agentes descobriram que Alemão saiu do PCC e ingressou no CV após a prisão de Maria Júlia Machado de Menezes, conhecida como Maluca, apontada pela Draco do Ceará como a responsável pela contabilidade e pelo controle das finanças do grupo do Rio de Janeiro.

O telefone celular de Maluca foi apreendido e periciado com autorização judicial. Nos dados extraídos, havia mensagens sobre depósitos feitos na conta bancária de Francisca Lindalva de Oliveira, 73, sogra de alemão. Ela é mãe de Rosângela Oliveira Pontes, 52 mulher do assaltante.

O Ministério Público do Ceará denunciou o casal por associação à organização criminosa. A ação penal, porém, foi suspensa porque advogados dos acusados alegaram irregularidade na apreensão do telefone celular de João Vitor dos Santos, ligado à Maria Júlia Machado de Menezes, a Maluca.