Mais um líder do PCC deixa penitenciária federal pela porta da frente no RN

Em outubro de 2023 foi a vez de Pedro Luiz da Silva Soares, o Chacal, outro homem do alto escalão do PCC, sair livre da Penitenciária Federal de Mossoró. O MP-SP acredita que ele e Décio Português, o terceiro na hierarquia do grupo, estejam na Bolívia, vivendo com proteção de policiais corruptos.

Azul, Décio português e Chacal ficaram recolhidos na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, ao lado de outras lideranças da maior facção criminosa do Brasil, como Marco Willians Herbas Camacho, 57, o Marcola, tido pelo MP-SP como o principal chefe da organização.

A transferência da cúpula do PCC para presídios federais

Em fevereiro de 2019, Marcola e outros 21 presos da cúpula do PCC foram transferidos para unidades federais. As remoções foram pedidas pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao crime Organizado) de Presidente Prudente (SP), subordinado ao Ministério Público Estadual.

As transferências foram solicitadas pelo promotor de Justiça Lincoln Gakiya. O Gaeco apurou no final de 2018 que havia um plano em andamento para resgatar toda a liderança do PCC recolhida na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau.

O plano estaria sob coordenação de Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho. Na ocasião, ele estava foragido e acabou preso em abril de 2020 em Maputo, capital de Moçambique, na África. Fuminho foi trazido para o Brasil e está na Penitenciária Federal de Brasília, assim como Marcola.