Mais um líder do PCC deixa penitenciária federal pela porta da frente no RN
Fernando Gonçalves dos Santos, o Azul, apontado pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) como integrante da cúpula do PCC (Primeiro Comando da Capital), deixou a Penitenciária Federal de Mossoró (RN) anteontem pela porta da frente.
Fontes da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) disseram que Azul foi colocado em liberdade por decisão judicial por ter cumprido toda a pena, e viajou com a família para a praia de Canoa Quebrada, onde ficará alguns dias, e depois retornará para Santos, sua cidade natal.
Azul foi condenado a 28 anos por roubo, receptação, tráfico de drogas e associação à organização criminosa. Ele não é o primeiro líder do PCC a deixar a Penitenciária de Mossoró. Em agosto de 2023, a Justiça soltou Décio Gouveia Luís, o Décio Português. Ele é investigado por lavagem de dinheiro e organização criminosa e, foragido, está com prisão preventiva decretada.
Em outubro de 2023 foi a vez de Pedro Luiz da Silva Soares, o Chacal, outro homem do alto escalão do PCC, sair livre da Penitenciária Federal de Mossoró. O MP-SP acredita que ele e Décio Português, o terceiro na hierarquia do grupo, estejam na Bolívia, vivendo com proteção de policiais corruptos.
Azul, Décio português e Chacal ficaram recolhidos na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, ao lado de outras lideranças da maior facção criminosa do Brasil, como Marco Willians Herbas Camacho, 57, o Marcola, tido pelo MP-SP como o principal chefe da organização.
A transferência da cúpula do PCC para presídios federais
Em fevereiro de 2019, Marcola e outros 21 presos da cúpula do PCC foram transferidos para unidades federais. As remoções foram pedidas pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao crime Organizado) de Presidente Prudente (SP), subordinado ao Ministério Público Estadual.
As transferências foram solicitadas pelo promotor de Justiça Lincoln Gakiya. O Gaeco apurou no final de 2018 que havia um plano em andamento para resgatar toda a liderança do PCC recolhida na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau.
O plano estaria sob coordenação de Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho. Na ocasião, ele estava foragido e acabou preso em abril de 2020 em Maputo, capital de Moçambique, na África. Fuminho foi trazido para o Brasil e está na Penitenciária Federal de Brasília, assim como Marcola.
Advogados dos presos transferidos sustentam em várias petições que o plano de resgate nunca existiu e não passa de uma ficção. Os defensores alegam que até hoje o Ministério Público não conseguiu provar nada a respeito sobre tal tentativa de resgate.
Sobrinho de Azul foi morto pela Rota paulista
Em fevereiro do ano passado, Allan de Morais Santos, 36, o Príncipe, sobrinho de Azul, foi morto pela Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) no Morro do Pacheco, em Santos.
PMs da Rota alegaram que faziam patrulhamento quando foram recebidos a tiros por um suspeito e revidaram ao ataque. Allan foi atingido por tiros de fuzis e levado para a Santa Casa de Santos, onde chegou morto.
Ainda segundo a versão dos policiais militares, no porta-mala do carro de Allan foi apreendido um fuzil. Os PMs também disseram que ele estaria armado com pistolas e quando acabou a munição de uma, ele trocou por outra.
Policiais civis apuraram que o sobrinho de Azul era dono de uma extensa ficha criminal e já cumpriu pena no sistema prisional paulista. Príncipe já foi processado pela Justiça de São Paulo pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.