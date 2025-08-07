Polícia identifica homem que atirou em PM durante abordagem em Paraisópolis

A Polícia Militar identificou o homem que atirou em um cabo durante uma abordagem nesta tarde em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. A vítima, o agente Johannes Kennedy Santana, foi baleado no pescoço.

O que aconteceu

Kauan Alison Alves dos Santos, de 19 anos, é apontado como o atirador. A coluna apurou que ele já tem passagens criminais por roubo, posse irregular de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo.

Já o homem que aparece impedindo a abordagem a Kauan e pegando a arma do cabo é Gabriel Vieira dos Santos, de 28 anos. A dupla fugiu e é procurada pela polícia.