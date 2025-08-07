Polícia identifica homem que atirou em PM durante abordagem em Paraisópolis
A Polícia Militar identificou o homem que atirou em um cabo durante uma abordagem nesta tarde em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. A vítima, o agente Johannes Kennedy Santana, foi baleado no pescoço.
O que aconteceu
Kauan Alison Alves dos Santos, de 19 anos, é apontado como o atirador. A coluna apurou que ele já tem passagens criminais por roubo, posse irregular de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo.
Já o homem que aparece impedindo a abordagem a Kauan e pegando a arma do cabo é Gabriel Vieira dos Santos, de 28 anos. A dupla fugiu e é procurada pela polícia.
O cabo Johannes Santana foi baleado pelo criminoso no pescoço e socorrido pelo helicóptero Águia ao Hospital das Clínicas. A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) informou que o agente segue internado, mas está com o quadro de saúde estável e não corre risco de vida.
Policiamento foi reforçado na região para localizar e prender os criminosos. As autoridades também buscam recuperar a arma do policial, levada durante o crime.
Nesta noite, o caso estava sendo registrado no 89º Distrito Policial (Portal Do Morumbi).
Crime aconteceu durante abordagem
A SSP-SP disse que o cabo Santana acompanhava uma motocicleta ocupada por dois homens. A dupla era suspeita de envolvimento em uma série de roubos em Santo Amaro, também na zona sul da capital paulista. Informações preliminares indicam que a dupla havia participado de um arrastão com ao menos nove vítimas.
Vídeos registraram quando o PM aborda Kauan. O agente segura o preso enquanto o Gabriel tenta soltá-lo dos braços do cabo. Alguns moradores acompanham e gravam a ação enquanto alguém ofende o PM e grita para "soltar o moleque".
É possível ver no vídeo que o criminoso segura a arma dele na mão direita. Em determinado momento, ele aponta a arma em direção ao pescoço do cabo e dispara.
O PM cai no chão e Kauan foge. Já Gabriel pega o armamento do cabo no solo e também corre. O agente pede socorro ao Copom (Centro de Operações da PM) falando "eu estou baleado". Na sequência, ele consegue se levantar e aguarda pelo socorro.
