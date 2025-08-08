Justiça absolve policiais acusados de sequestrar espanhol em SP

Aristizábal contou à polícia na época que voltava de uma padaria para o seu apartamento, no bairro do Ipiranga, zona sul da cidade, quando foi abordado por dois homens que estavam em uma caminhonete preta com logomarca da Polícia Civil.

O espanhol acrescentou que foi chamado pelo nome e quando respondeu, os sequestradores disseram que eram da polícia internacional, e o colocaram à força no veículo. Os suspeitos estavam usando uniforme da Polícia Civil, segundo o boletim de ocorrência registrado na ocasião.

Aristizabal disse ter sido levado para um cativeiro, em uma área de mata em Mogi das Cruzes. Contou ainda que teve de tomar remédio para dormir e passou a ser extorquido. Afirmou também que os suspeitos teriam desviado uma quantia de US$ 60 milhões da sua conta.

Ele declarou à polícia que ficou algemado durante cinco dias e conseguiu fugir após dopar o policial militar aposentado Ronaldo da Cruz Batista, a quem acusou de vigiá-lo no cativeiro.

Na versão do espanhol, a ex-namorada Gulistan e os policiais civis Thiago e Moreno planejaram o sequestro. Os dois últimos, assim como o PM Ronaldo, estavam presos. Na decisão de quarta-feira, o juiz Marcelo Guimarães mandou soltá-los. Os demais responderam ao processo em liberdade.

Em um vídeo gravado e enviado ao UOL em abril, Gulistan, de nacionalidade paraguaia, afirmou que o espanhol havia inventado uma história de sequestro, é golpista internacional e nunca teve dinheiro.