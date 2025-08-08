Justiça absolve policiais acusados de sequestrar espanhol em SP
A Justiça absolveu o PM Ronaldo da Cruz Batista e os policiais civis Thiago Gouveia dos Santos e Moreno Henrichs Huschak, acusados de sequestrar o espanhol Rodrigo Perez Aristizábal, no dia 26 de março deste ano em Mogi das Cruzes, na grande São Paulo.
Também foram absolvidos a ex-namorada do espanhol, Gulistan Luana Bektas Lopez, além de Osmar Bueno de Camargo Júnior, Alexandre Magalhães Nascimento e Davi Matheus Gabas de Camargo.
A decisão foi anunciada anteontem pelo juiz Marcello Ovídio Lopes Guimarães, da 18ª Vara Criminal da Capital. O magistrado já havia rejeitado a denúncia contra Lenildo Santos de Jesus, também apontado como suspeito de envolvimento no caso.
Aristizábal contou à polícia na época que voltava de uma padaria para o seu apartamento, no bairro do Ipiranga, zona sul da cidade, quando foi abordado por dois homens que estavam em uma caminhonete preta com logomarca da Polícia Civil.
O espanhol acrescentou que foi chamado pelo nome e quando respondeu, os sequestradores disseram que eram da polícia internacional, e o colocaram à força no veículo. Os suspeitos estavam usando uniforme da Polícia Civil, segundo o boletim de ocorrência registrado na ocasião.
Aristizabal disse ter sido levado para um cativeiro, em uma área de mata em Mogi das Cruzes. Contou ainda que teve de tomar remédio para dormir e passou a ser extorquido. Afirmou também que os suspeitos teriam desviado uma quantia de US$ 60 milhões da sua conta.
Ele declarou à polícia que ficou algemado durante cinco dias e conseguiu fugir após dopar o policial militar aposentado Ronaldo da Cruz Batista, a quem acusou de vigiá-lo no cativeiro.
Na versão do espanhol, a ex-namorada Gulistan e os policiais civis Thiago e Moreno planejaram o sequestro. Os dois últimos, assim como o PM Ronaldo, estavam presos. Na decisão de quarta-feira, o juiz Marcelo Guimarães mandou soltá-los. Os demais responderam ao processo em liberdade.
Em um vídeo gravado e enviado ao UOL em abril, Gulistan, de nacionalidade paraguaia, afirmou que o espanhol havia inventado uma história de sequestro, é golpista internacional e nunca teve dinheiro.
Outro lado
Erich Luiz Amorim de Oliveira, advogado de Gulistan e dos policiais, afirmou estar muito feliz com a decisão da Justiça. "Sempre soube da inocência dos meus clientes. É sempre gratificante ver que podemos confiar na imparcialidade do nosso sistema judiciário", completou.
A reportagem não conseguiu contato com os defensores de Rodrigo Pérez Aristizábal. O espanhol tem um histórico de prisões por fraudes em pelo menos dois países da América do Sul: Paraguai e Equador.
No dia 28 de julho de 2021, ele foi preso em Assunção pela acusação de fraudar compras com cartões de crédito, que não eram efetuadas, gerando prejuízos a comerciantes da capital paraguaia.
Em outubro de 2020, o espanhol se hospedou por cinco dias no Hotel Poseidon na cidade turística de Manta, no litoral equatoriano. Foi preso em flagrante ao tentar evitar o pagamento de uma conta no valor de US$ 1.300. Ainda não está claro como ele saiu da prisão nas duas ocasiões.
