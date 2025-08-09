Criminoso da lista dos mais procurados morre em confronto com a Rota em SP

Um dos criminosos mais procurados do Brasil foi morto hoje durante confronto com a Rota em São Paulo.

O que aconteceu

Luken Cesar Burghi Augusto, 46, atirou contra os policiais, que revidaram. As informações foram publicadas pelo secretário estadual da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite.

Nenhum policial se feriu na operação. Ainda de acordo com Derrite, o criminoso optou pelo confronto. "Não restou outra alternativa a não ser a neutralização", afirmou o secretário em vídeo publicado nas redes sociais.