Criminoso da lista dos mais procurados morre em confronto com a Rota em SP
Um dos criminosos mais procurados do Brasil foi morto hoje durante confronto com a Rota em São Paulo.
O que aconteceu
Luken Cesar Burghi Augusto, 46, atirou contra os policiais, que revidaram. As informações foram publicadas pelo secretário estadual da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite.
Nenhum policial se feriu na operação. Ainda de acordo com Derrite, o criminoso optou pelo confronto. "Não restou outra alternativa a não ser a neutralização", afirmou o secretário em vídeo publicado nas redes sociais.
Criminoso estava foragido e integrava o crime organizado. Luken participou de mega-assalto à empresa de transporte de valores Protege, em Araçatuba, em 16 de outubro de 2017. Na ocasião, foram roubados aproximadamente R$ 8 milhões em dinheiro.
Mandado de prisão foi expedido em abril de 2024. Ele havia sido condenado a 46 anos e 11 meses de prisão em regime fechado. Além do envolvimento em mega-assaltos, Luken já tinha passagem criminal por porte ilegal de arma, roubo e por posse de entorpecentes.
Luken estava na lista de criminosos mais procurados do Brasil. Em 2023, governo federal divulgou 19 nomes, incluindo o dele. No texto, criminoso aparece listado em "mega-assaltos" ao lado de outros nove nomes.
