Preso suspeito de roubar arma de PM baleado em Paraisópolis, em SP

O homem suspeito de roubar a arma do cabo Johannes Kennedy Santana, baleado no pescoço durante abordagem em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, foi preso hoje. A arma do policial foi localizada.

O que aconteceu

Gabriel Vieira dos Santos, 28, se entregou à polícia em Itaquaquecetuba, na zona leste da capital. Segundo a polícia, ele decidiu se entregar ao perceber que estava prestes a ser preso.

Ao ser detido, ele contou onde estava a arma que roubou do PM. O equipamento estava escondido em uma casa no bairro Campo Limpo, onde foi recuperado.