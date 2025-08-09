Preso suspeito de roubar arma de PM baleado em Paraisópolis, em SP
O homem suspeito de roubar a arma do cabo Johannes Kennedy Santana, baleado no pescoço durante abordagem em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, foi preso hoje. A arma do policial foi localizada.
O que aconteceu
Gabriel Vieira dos Santos, 28, se entregou à polícia em Itaquaquecetuba, na zona leste da capital. Segundo a polícia, ele decidiu se entregar ao perceber que estava prestes a ser preso.
Ao ser detido, ele contou onde estava a arma que roubou do PM. O equipamento estava escondido em uma casa no bairro Campo Limpo, onde foi recuperado.
Suspeito de balear o policial continua foragido. Ele foi identificado como Kauan Alison Alves dos Santos, 19.
Cabo Johannes Santana recebeu alta ontem. Ele ficou um dia internado no Hospital das Clínicas.
O UOL não localizou a defesa de Gabriel. O espaço segue aberto para manifestação.
Crime aconteceu durante abordagem
O PM perseguia uma motocicleta ocupada por dois homens. A dupla era suspeita de envolvimento em uma série de roubos em Santo Amaro, também na zona sul de São Paulo. Informações preliminares indicam que Kauan e Gabriel haviam participado de um arrastão com ao menos nove vítimas.
Vídeos registraram momento em que PM aborda Kauan. O agente segura o rapaz, enquanto outro homem, identificado como Gabriel Vieira dos Santos, tenta soltá-lo dos braços do cabo. Moradores acompanham e gravam a ação enquanto alguém ofende o PM e grita para "soltar o moleque".
É possível ver no vídeo que Kauan segura a própria arma na mão direita. Em determinado momento, ele a aponta em direção ao pescoço do cabo e dispara.
O PM cai no chão e Kauan foge. Na sequência, Gabriel pega a arma do cabo no chão e também corre. A dupla é procurada pela polícia.
Cabo acionou o Copom (Centro de Operações da PM). "Estou baleado", diz. Na sequência, ele consegue se levantar e espera o socorro.
Câmera acoplada no uniforme do cabo Santana registrou o momento que ele foi baleado. Ele chegou a dizer que estava "perdendo os sentidos" e pediu apoio.
Kauan tem passagens criminais. Ele já respondeu por roubo, posse irregular de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo.
