Condenado por tráfico movimentou R$ 1 bilhão em combustíveis do PCC, diz PF

A PF apurou que em agosto de 2020 a Duvale, uma das três empresas ligadas a Lopes, apresentava um faturamento nulo, típico de uma companhia falida, sem funcionários nem operações, até atingir a impressionante marca de R$ 2,79 bilhões em 2021.Para a PF, a "guinada multimilionária da Duvale está diretamente relacionada a entrada de Lopes na empresa na condição de procurador, alguns meses depois de ter progredido para o regime semiaberto durante o cumprimento de pena por tráfico de drogas".

"Bolsonaro, Lula, Ciro e Obama"

A suspeita da PF é a de que a Duvale tenha sido informalmente adquirida de Celso Leite Soares por Mohamed Hussein Mourad, o Primo e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. Os três também tiveram as prisões preventivas decretadas e encontram-se foragidos.

Beto Louco e Mourad são apontados pela Polícia Federal e Gaeco de São Paulo como líderes de um esquema bilionário de lavagem de dinheiro do PCC no setor de combustíveis, que teria movimentado ao menos R$ 52 bilhões. Ambos eram investigados desde 2021. Lopes é considerado o principal mentor da lavagem de dinheiro do grupo criminoso.

Ainda segundo a PF, Beto Louco teria uma cota de 65% de sociedade na Duvale, Mourad 15%, Celso Leite Soares 10% e Daniel Dias Lopes também 10%.

Beto Louco - diz a Polícia Federal - "é o maior adulterador de combustíveis do Brasil e assim como Daniel Dias Lopes tem vínculos com o Primeiro Comando da Capital)".