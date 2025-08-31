Condenado por tráfico movimentou R$ 1 bilhão em combustíveis do PCC, diz PF
Daniel Dias Lopes, 45, condenado a 9 anos, 8 meses e 12 dias por tráfico internacional de drogas, e procurado pela Interpol, movimentou, segundo a Polícia Federal, R$ 982 milhões em três empresas que abasteciam postos de combustíveis ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital) no Paraná e em São Paulo.
Lopes foi alvo nas operações Tank, deflagrada pela PF, e na Carbono Oculto, desencadeada na semana passada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado), do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo). Ele teve a prisão preventiva decretada e está foragido.
Investigações da PF apontam que Lopes, em 21 de janeiro de 2019, quatro meses após cumprir a pena integral e sair livre de um presídio de regime semiaberto, passou a ser procurador da Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool em São Paulo, e em 13 de maio de 2020 da mesma empresa no Paraná.
A PF apurou que em agosto de 2020 a Duvale, uma das três empresas ligadas a Lopes, apresentava um faturamento nulo, típico de uma companhia falida, sem funcionários nem operações, até atingir a impressionante marca de R$ 2,79 bilhões em 2021.Para a PF, a "guinada multimilionária da Duvale está diretamente relacionada a entrada de Lopes na empresa na condição de procurador, alguns meses depois de ter progredido para o regime semiaberto durante o cumprimento de pena por tráfico de drogas".
"Bolsonaro, Lula, Ciro e Obama"
A suspeita da PF é a de que a Duvale tenha sido informalmente adquirida de Celso Leite Soares por Mohamed Hussein Mourad, o Primo e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. Os três também tiveram as prisões preventivas decretadas e encontram-se foragidos.
Beto Louco e Mourad são apontados pela Polícia Federal e Gaeco de São Paulo como líderes de um esquema bilionário de lavagem de dinheiro do PCC no setor de combustíveis, que teria movimentado ao menos R$ 52 bilhões. Ambos eram investigados desde 2021. Lopes é considerado o principal mentor da lavagem de dinheiro do grupo criminoso.
Ainda segundo a PF, Beto Louco teria uma cota de 65% de sociedade na Duvale, Mourad 15%, Celso Leite Soares 10% e Daniel Dias Lopes também 10%.
Beto Louco - diz a Polícia Federal - "é o maior adulterador de combustíveis do Brasil e assim como Daniel Dias Lopes tem vínculos com o Primeiro Comando da Capital)".
Os federais descobriram ainda que Beto Louco era tratado pelos comparsas pelo codinome de Bolsonaro, Mourad como Lula, Celso como Ciro e Lopes como Obama.
Ficou preso em Hortolândia
Em 19 de novembro de 2014, Lopes foi preso sob a acusação de ser o dono de uma tonelada de cafeína apreendida por policiais militares com dois traficantes de drogas ligadas ao PCC na Rodovia dos Bandeirantes, em Vinhedo, interior de São Paulo. Em depoimento, ele admitiu que iria usar o material para misturar com cocaína.
Lopes ficou recolhido no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Hortolândia. Em 11 de fevereiro de 2016 foi transferido para a Penitenciária de Piraquara, no Paraná, um dos redutos do PCC naquele estado. Em 6 de setembro de 2018, foi solto após cumprimento da pena.
A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Daniel Dias Lopes, Mohamed Hussein Mourad, Roberto Augusto Leme da Silva e Celso Leite Soares. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento dos defensores deles.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.