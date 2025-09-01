Policiais civis e advogado são presos por extorsão a dono de farmácia em SP

Segundo investigações da Corregedoria da Polícia Civil, no dia 18 de junho deste ano, Rubens recebeu uma mensagem de um suposto cliente para entregar um medicamento controlado na avenida Santa Catarina, 935, na Vila Mascote, zona sul paulistana.

Ao chegar no local, o dono da farmácia foi surpreendido por cinco homens que se apresentaram como policiais civis e um deles disse "perdeu, perdeu". O comerciante foi revistado, algemado, teve a chave da moto e os aparelhos de celulares apreendidos e foi levado para o 96º DP.

Rubens permaneceu uma hora e quinze minutos incomunicável no prédio da delegacia. Segundo a Corregedoria, os policiais Marco, Rodrigo e Jorge exigiram que ele fornecesse a senha do telefone celular, caso contrário seria colocado em uma cela e agredido.

Minutos depois, Rubens foi novamente algemado e levado até a farmácia dele. Lá, os policiais revistaram o estabelecimento, recolheram medicamentos controlados e não controlados e também o DVR (aparelho de gravação das câmeras de segurança).

Os agentes - diz a Corregedoria - retornaram ao 96º DP com o comerciante e não registraram oficialmente a apreensão dos produtos. A mulher de Rubens soube do episódio envolvendo o marido e procurou o advogado Nilson Ribeiro Nunes. O escritório dele fica no mesmo prédio da farmácia.

O advogado teria dito que a situação de Rubens era grave e que ele poderia ficar preso por sete dias. O defensor teria acrescentado que os policiais exigiram pagamento para não autuar o marido dela. O valor inicial pedido foi de R$ 150 mil e depois reduzido para R$ 50 mil, a serem pagos em duas parcelas de R$ 25 mil.