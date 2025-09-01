Policiais civis e advogado são presos por extorsão a dono de farmácia em SP
A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de 30 dias de três policiais civis e de um advogado acusados de extorquir o comerciante Rubens César Barros Oliveira, 45, dono de uma farmácia na zona sul paulistana.
O policial Marco Aurélio Scheffer, 55, e os investigadores Jorge Oriel Pereira do Valle, 44, e Rodrigo Franco Sittinieri, 33, são acusados de privar a liberdade, algemar, ameaçar Rubens e de exigir R$ 150 mil para não prendê-lo, alegando que o comerciante vendia ilegalmente medicamentos de uso controlado.
Os policiais civis atuavam na 2ª Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas), no 96º DP (Monções), e foram presos pela Corregedoria da corporação no último dia 25. O advogado Nilson Ribeiro Nunes também foi detido e é acusado de ser o intermediador da extorsão.
Segundo investigações da Corregedoria da Polícia Civil, no dia 18 de junho deste ano, Rubens recebeu uma mensagem de um suposto cliente para entregar um medicamento controlado na avenida Santa Catarina, 935, na Vila Mascote, zona sul paulistana.
Ao chegar no local, o dono da farmácia foi surpreendido por cinco homens que se apresentaram como policiais civis e um deles disse "perdeu, perdeu". O comerciante foi revistado, algemado, teve a chave da moto e os aparelhos de celulares apreendidos e foi levado para o 96º DP.
Rubens permaneceu uma hora e quinze minutos incomunicável no prédio da delegacia. Segundo a Corregedoria, os policiais Marco, Rodrigo e Jorge exigiram que ele fornecesse a senha do telefone celular, caso contrário seria colocado em uma cela e agredido.
Minutos depois, Rubens foi novamente algemado e levado até a farmácia dele. Lá, os policiais revistaram o estabelecimento, recolheram medicamentos controlados e não controlados e também o DVR (aparelho de gravação das câmeras de segurança).
Os agentes - diz a Corregedoria - retornaram ao 96º DP com o comerciante e não registraram oficialmente a apreensão dos produtos. A mulher de Rubens soube do episódio envolvendo o marido e procurou o advogado Nilson Ribeiro Nunes. O escritório dele fica no mesmo prédio da farmácia.
O advogado teria dito que a situação de Rubens era grave e que ele poderia ficar preso por sete dias. O defensor teria acrescentado que os policiais exigiram pagamento para não autuar o marido dela. O valor inicial pedido foi de R$ 150 mil e depois reduzido para R$ 50 mil, a serem pagos em duas parcelas de R$ 25 mil.
Os policiais civis teriam condicionado a imediata libertação de Rubens ao pagamento de R$ 10 mil e de R$ 15 mil no dia 20 de junho, ficando o restante a ser pago em 40 dias. Familiares das vítimas se reuniram e fizeram resgates em suas contas bancárias para levantar os valores exigidos.
A Corregedoria apurou que o advogado entregou R$ 14.300,00 aos policiais no dia 18 de junho e informou às vítimas que Rubens seria liberado e teria de volta a chave da moto, os telefones celulares e os medicamentos levados pelos agentes.
Já no dia 20 de junho, a mulher do comerciante entregou os R$ 10.700,00 restantes da primeira parcela ao advogado. No dia 7 do mês passado, Nilson disse a Rubens que "se os outros R$ 25 mil da segunda parcela não fossem pagos, ele sofreria as consequências de seus atos."
Conversas gravadas
A vítima gravou as conversas com o advogado e, assim como os áudios, entregou também à Corregedoria todos os comprovantes dos valores resgatados pelos familiares para ajudar a pagar a quantia exigida pelos policiais civis.
O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) se manifestou favoravelmente à decretação da prisão temporária dos quatro acusados. A juíza Arielle Escandolhero Martinho aceitou o pedido no último dia 18. Eles foram presos uma semana depois.
A reportagem não conseguiu contato com os defensores dos policiais civis e do advogado presos. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento da defesa de todos eles.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.