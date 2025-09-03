Caso Gritzbach: Justiça condena policial a 11 anos por lavagem de dinheiro
A Justiça condenou o investigador Marcelo Marques de Souza, 54, o Bombom, a 11 anos, três meses e 11 dias de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ele é um dos policiais civis delatados por Antônio Vinícius Lopes Gritzbach por envolvimento em casos de corrupção e ligações com integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).
A sentença foi anunciada ontem pelo juiz Paulo Fernando Deroma de Mello, da 1ª vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa, e Lavagem de Bens e Valores da Capital.
Segundo investigações, Bombom escondeu R$ 621 mil em espécie em um apartamento de luxo avaliado em R$ 3 milhões na região do Tatuapé, zona leste paulistana.
As cédulas estavam em um cofre e também embaixo de um colchão e foram encontradas por policiais federais durante cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária no âmbito da Operação Tacitus.
No apartamento, havia ainda US$ 14.500 (cerca de R$ 90 mil) e € 15.700 (cerca de R$ 100 mil). O valor total em espécie ultrapassa R$ 800 mil. Marcelo Bombom tinha salário de R$ 12.189 e movimentou R$ 34 milhões em cinco anos.
No apartamento também foram encontrados uma pistola ponto 40, um revólver calibre 32, munição, uma porção de maconha, planilha com nomes, apelidos e valores e uma lista com despesas de outros condomínios luxuosos.
Na ocasião, a Polícia Federal pediu a prisão preventiva do investigador por entender que ele representa um perigo à sociedade, em razão de desvio de conduta, e porque no apartamento dele "havia prova da existência de crime".
Além de Bombom, também foram presos em dezembro do ano passado o delegado Fábio Baena Martin, 49, e os investigadores Marcelo Roberto Ruggieri, 53, e Eduardo Monteiro, 47. O investigador Rogério Almeida Felício, 46, o Rogerinho, foi detido no último dia 23
Todos foram acusados por Gritzbach de envolvimento em corrupção. Eles estão detidos no Presídio Especial da Polícia Civil, no bairro do Carandiru, zona norte paulistana.
Na mesma operação foram presos o advogado Ahmed Hassan Saleh, 51, o Mudi, e os empresários Robinson Granger Moura, 54, o Molly, e Ademir Pereira de Carvalho, 50, este último já solto. Os três são considerados rivais de Gritzbach e foram denunciados por ele por suposta ligação com o PCC.
Morto no aeroporto após delação
Vinícius Gritzbach foi morto com tiros de fuzis no aeroporto internacional de Guarulhos, em 8 de novembro de 2024, oito dias após delatar à Corregedoria da Polícia Civil o delegado Baena e os quatro investigadores presos.
Além dos policiais civis, há suspeitas também de envolvimento de policiais militares que atuaram na Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) com integrantes do PCC, como divulgou esta coluna com exclusividade em 27 de dezembro do ano passado.
