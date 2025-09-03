Caso Gritzbach: Justiça condena policial a 11 anos por lavagem de dinheiro

As cédulas estavam em um cofre e também embaixo de um colchão e foram encontradas por policiais federais durante cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária no âmbito da Operação Tacitus.

No apartamento, havia ainda US$ 14.500 (cerca de R$ 90 mil) e € 15.700 (cerca de R$ 100 mil). O valor total em espécie ultrapassa R$ 800 mil. Marcelo Bombom tinha salário de R$ 12.189 e movimentou R$ 34 milhões em cinco anos.

No apartamento também foram encontrados uma pistola ponto 40, um revólver calibre 32, munição, uma porção de maconha, planilha com nomes, apelidos e valores e uma lista com despesas de outros condomínios luxuosos.

Na ocasião, a Polícia Federal pediu a prisão preventiva do investigador por entender que ele representa um perigo à sociedade, em razão de desvio de conduta, e porque no apartamento dele "havia prova da existência de crime".

Além de Bombom, também foram presos em dezembro do ano passado o delegado Fábio Baena Martin, 49, e os investigadores Marcelo Roberto Ruggieri, 53, e Eduardo Monteiro, 47. O investigador Rogério Almeida Felício, 46, o Rogerinho, foi detido no último dia 23

Todos foram acusados por Gritzbach de envolvimento em corrupção. Eles estão detidos no Presídio Especial da Polícia Civil, no bairro do Carandiru, zona norte paulistana.