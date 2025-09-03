Megaoperação: Empresário preso em lancha é ligado a narcotraficante do PCC
O empresário Rafael Renard Gineste, preso na megaoperação contra o PCC (Primeiro Comando da Capital) na última quinta-feira ao tentar fugir de lancha, é aliado de um dos maiores narcotraficantes da facção criminosa paulista.
A megaoperação apura um esquema bilionário no setor de combustíveis, comandado pelo PCC. As investigações indicam sonegações de até R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais. A Receita Federal estima que empresas envolvidas movimentaram R$ 52 bilhões para a organização.
A Polícia Federal apurou que Rafael e Thiago Augusto de Carvalho Ramos, também preso na megaoperação, têm vínculos com Ygor Daniel Zago, o Hulk, apontado como um traficante internacional de drogas do PCC, condenado a 29 anos de prisão.
Segundo documentos da PF, Hulk tem vínculo com os dois presos desde 2019. O narcotraficante - diz a Polícia Federal - apresentou Thiago para Rafael e os dois passaram a fazer planos para ganhar R$ 1 milhão por mês com atividades ilícitas.
Hulk foi capturado em 15 de junho de 2021 por policiais da 6ª Delegacia de Investigações sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro, do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). O narcotraficante foi localizado em uma casa de luxo em Riviera de São Lourenço, Bertioga (SP).
Na operação deflagrada para prender Hulk, os policiais apreenderam carros de luxo, helicóptero, duas lanchas, duas motos aquáticas, além de armas e munição. Outras quatro pessoas também acabaram presas.
Imagens no telefone celular
A PF teve acesso às filmagens registradas pelo telefone celular de Rafael. Há fotografias dele ao lado de Thiago e Hulk. Depois da apresentação, ambos passaram a adquirir inúmeros postos de combustíveis e empresas na região de Curitiba e em São Paulo e iniciaram o processo de lavagem de dinheiro.
Rafael foi preso em Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina, tentando fugir em uma lancha. Ele é sócio-administrador da F2 Holding Investimentos, no Paraná.
Além de Rafael e Thiago foram presos João Chaves Melchior, ex-policial civil; Ítalo Belon Neto, empresário do setor de combustíveis envolvido com sonegação de impostos desde 2001; Rafael Bronzatti Belon, dono da empresa de serviços financeiros Tycoon Technology e do banco digital Zeit Bank e Gerson Lemes, empresário.
Procurados pela Interpol
Outros oitos suspeitos estão foragidos e tiveram os nomes incluídos na difusão vermelha da Interpol. São eles:
- Mohamed Hussein Mourad, conhecido como "João", "Primo" ou "Jumbo", apontado como "epicentro" do esquema. Ele foi preso em flagrante em 2010 por tentativa de subornar policiais civis. Na ocasião, foram encontradas com ele munições de metralhadora .50;
- Roberto Augusto Leme da Silva, o "Beto Louco", considerado "colíder" do esquema;
- Daniel Dias Lopes, condenado a nove anos e oito meses por tráfico de drogas, ligado ao PCC e considerado "pessoa chave" no esquema por ter ligação com distribuidoras de combustíveis do Mohamad;
- Miriam Favero Lopes, esposa de Daniel e sócia de empresas ligadas às fraudes;
- Felipe Renan Jacobs, empresário do setor de combustíveis
- Renato Renard Gineste, irmão de Rafael e empresário do setor de combustíveis;
- Rodrigo Renard Gineste, outro irmão de |Rafael e dono de varejista de roupas;
- Celso Leite Soares, dono de empresa que cultiva cana-de-açúcar, no interior de São Paulo
A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Hulk, Rafael e Thiago, nem com os defensores dos demais presos e dos foragidos na megaoperação. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento das defesas de todos eles.
