Megaoperação: Empresário preso em lancha é ligado a narcotraficante do PCC

Segundo documentos da PF, Hulk tem vínculo com os dois presos desde 2019. O narcotraficante - diz a Polícia Federal - apresentou Thiago para Rafael e os dois passaram a fazer planos para ganhar R$ 1 milhão por mês com atividades ilícitas.

Hulk foi capturado em 15 de junho de 2021 por policiais da 6ª Delegacia de Investigações sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro, do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). O narcotraficante foi localizado em uma casa de luxo em Riviera de São Lourenço, Bertioga (SP).

Na operação deflagrada para prender Hulk, os policiais apreenderam carros de luxo, helicóptero, duas lanchas, duas motos aquáticas, além de armas e munição. Outras quatro pessoas também acabaram presas.

Imagens no telefone celular

A PF teve acesso às filmagens registradas pelo telefone celular de Rafael. Há fotografias dele ao lado de Thiago e Hulk. Depois da apresentação, ambos passaram a adquirir inúmeros postos de combustíveis e empresas na região de Curitiba e em São Paulo e iniciaram o processo de lavagem de dinheiro.

Rafael foi preso em Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina, tentando fugir em uma lancha. Ele é sócio-administrador da F2 Holding Investimentos, no Paraná.