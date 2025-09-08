Câmeras flagram PMs agredindo suspeito durante abordagem em Rio Claro (SP)
Imagens de câmeras de segurança da avenida 6, no bairro Guanabara, em Rio Claro (SP), mostram os policiais militares Jardel Arilson Leopoldo e Ramon Francisco de Araújo Melo agredindo com socos e pontapés Ygor Rafael Litoldo Figueiredo, 29, na madrugada da última quarta-feira (4).
Nas imagens, o soldado Ramon está com arma em punho correndo atrás de Ygor, suspeito de atuar no tráfico de drogas. O rapaz cai no chão e o PM dá chutes no rosto, no abdômen e nas costas, além de uma coronhada na cabeça dele.
Na sequência, o cabo Leopoldo e ajuda o soldado a imobilizar Ygor. Ramon dá uma "gravata" no rapaz e o jogo na calçada. Ele fica deitado no chão. O soldado permanece alguns segundos com o joelho sobre as costas dele para algemá-lo.
Policiais não estavam com câmera corporal
A gravação tem 5m35s. No local das agressões havia uma placa com os dizeres: "Jesus te salva". Ygor foi levado para o 1º Distrito Policial de Rio Claro. O delegado Carlos Alberto Schio Filho registrou o boletim de ocorrência e autuou Ygor em flagrante por tráfico de drogas.
Na delegacia, os PMs contaram que visualizaram Ygor arremessando uma sacola com drogas e por isso decidiram abordá-lo. Ainda segundo a versão dos militares, dentro da sacola havia 90 eppendorfs contendo cocaína. O material foi encaminhado para perícia.
Ygor, na presença da advogada Daiana Deise Pinho Carneiro, negou ao delegado ser o dono da droga e de R$ 59 que os PMs disseram ter apreendido com ele.
No boletim de ocorrência, o delegado menciona que "segundo laudo médico, Ygor apresentava escoriações nos pés e na boca. O rapaz passou por audiência de custódia, permaneceu preso e vai responder a processo. Ele tem uma passagem pelo crime de tráfico de drogas cometido em 2018".
A Justiça de Rio Claro determinou que a Corregedoria da Polícia Militar investigue se os policiais militares flagrados pelas câmeras de segurança agredindo Ygor cometeram abusos.
No boletim de ocorrência consta ainda que os policiais militares não usavam câmera corporal.
A reportagem não conseguiu contatos com os advogados do soldado Ramon Francisco de Araújo Melo e do cabo Jardel Arilson Leopoldo. O espaço continua aberto para manifestações e o texto será atualizado se houver um posicionamento dos defensores dos dois militares.
