Câmeras flagram PMs agredindo suspeito durante abordagem em Rio Claro (SP)

Imagens de câmeras de segurança da avenida 6, no bairro Guanabara, em Rio Claro (SP), mostram os policiais militares Jardel Arilson Leopoldo e Ramon Francisco de Araújo Melo agredindo com socos e pontapés Ygor Rafael Litoldo Figueiredo, 29, na madrugada da última quarta-feira (4).

Nas imagens, o soldado Ramon está com arma em punho correndo atrás de Ygor, suspeito de atuar no tráfico de drogas. O rapaz cai no chão e o PM dá chutes no rosto, no abdômen e nas costas, além de uma coronhada na cabeça dele.

Na sequência, o cabo Leopoldo e ajuda o soldado a imobilizar Ygor. Ramon dá uma "gravata" no rapaz e o jogo na calçada. Ele fica deitado no chão. O soldado permanece alguns segundos com o joelho sobre as costas dele para algemá-lo.