Membro do PCC que atuou em atentado contra policial em RO é preso em SP

Em 2023, a Polícia Federal frustrou outro ataque do PCC em Porto Velho. O plano da facção era cometer atentado contra um alvo do SPF (Sistema Penitenciário Federal). Agentes agiram rápido e um dia antes salvaram a vida da vítima marcada para morrer.

Os federais deflagraram em caráter de urgência a Operação Sicários e prenderam Evandro Robier Dias da Silva, 53, o Trombada, e Douglas Costa Alves de Souza, 27. Ambos acabaram transferidos para a Penitenciária Federal de Porto Velho. As mulheres de ambos também foram detidas.

As investigações tiveram início em 28 de agosto de 2020, quando um veículo Gol, branco, ocupado por dois homens, passou nas proximidades do presídio federal. Os suspeitos voltaram ao mesmo local no dia seguinte, mas dessa vez em um Gol vermelho.

O carro foi parado por policiais rodoviários federais. Um dos ocupantes era Trombada, velho conhecido da polícia paulista. A dupla foi averiguada e liberada. Apontado como integrante do PCC, Trombada já cumpriu pena em Presidente Venceslau e Avaré (SP) fortes reduto da facção.

A Justiça Federal de Rondônia condenou Trombada a 5 anos e 8 meses em regime fechado. Souza e as outras duas mulheres receberam, cada, um, a pena de 3 anos e 7 meses de prisão em regime semiaberto. Eles foram colocados em liberdade e recorrem da decisão.

A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Douglas Mateus Silva do Nascimento. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado caso haja um posicionamento dos defensores dele.