Membro do PCC que atuou em atentado contra policial em RO é preso em SP
A Ficco (Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado) de São Paulo e Rondônia, com apoio da Polícia Militar paulista, prendeu hoje Douglas Mateus Silva do Nascimento Nascimento, acusado de participar da tentativa de assassinato de um policial penal federal de Porto Velho, em 14 de maio de 2024. O alvo escapou ileso. As polícias apuraram que o ataque foi encomendado por presos ligados ao PCC.
Douglas, que segundo investigação se escondia na favela de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, onde o PCC (Primeiro Comando da Capital) tem forte atuação, foi preso no Butantã, na zona oeste. Segundo a Ficco, ele é ligado à organização criminosa e considerado de alta periculosidade.
No momento da prisão, ele usava documentos falsos. A captura mobilizou agentes da Polícia Federal, Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária) e SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, e equipes de Rondônia.
Douglas estava foragido desde a Operação Determinatio, deflagrada em julho de 2024 com o objetivo de desarticular o grupo criminoso responsável pelo atentado contra o policial penal.
A Polícia Civil de Rondônia chegou a oferecer R$ 2.000,00 de recompensa por informações sobre o criminoso, envolvido num plano arquitetado pelo PCC para matar o agente da Penitenciária Federal de Porto Velho.
Douglas era o único foragido da Operação Determinatio. Outros quatro aliados dele foram presos e identificados como Astor de Jesus Santos Cerqueira Filho, Samuel Victor Maciel Alves, Haiele da Silva Araújo (única mulher do bando) e Guilherme da Silva Oliveira.
Alvo saiu ileso
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o agente, funcionário da Penitenciária Federal de Porto Velho, escapou da ação terrorista no bairro Vila Tupy. Foram disparados de 10 a 14 tiros em direção a ele. A vítima pretendia ir até uma padaria e conseguiu correr.
Segundo a PF, o PCC planejava matar agentes penais em represália à permanência dos chefes da facção em presídios federais. Três servidores já foram assassinados, sendo dois em Cascavel (PR) em 2 de setembro de 2016 e 25 de maio de 2017; e um em Mossóro (RN), em 12 de abril de 2017.
Em 2023, a Polícia Federal frustrou outro ataque do PCC em Porto Velho. O plano da facção era cometer atentado contra um alvo do SPF (Sistema Penitenciário Federal). Agentes agiram rápido e um dia antes salvaram a vida da vítima marcada para morrer.
Os federais deflagraram em caráter de urgência a Operação Sicários e prenderam Evandro Robier Dias da Silva, 53, o Trombada, e Douglas Costa Alves de Souza, 27. Ambos acabaram transferidos para a Penitenciária Federal de Porto Velho. As mulheres de ambos também foram detidas.
As investigações tiveram início em 28 de agosto de 2020, quando um veículo Gol, branco, ocupado por dois homens, passou nas proximidades do presídio federal. Os suspeitos voltaram ao mesmo local no dia seguinte, mas dessa vez em um Gol vermelho.
O carro foi parado por policiais rodoviários federais. Um dos ocupantes era Trombada, velho conhecido da polícia paulista. A dupla foi averiguada e liberada. Apontado como integrante do PCC, Trombada já cumpriu pena em Presidente Venceslau e Avaré (SP) fortes reduto da facção.
A Justiça Federal de Rondônia condenou Trombada a 5 anos e 8 meses em regime fechado. Souza e as outras duas mulheres receberam, cada, um, a pena de 3 anos e 7 meses de prisão em regime semiaberto. Eles foram colocados em liberdade e recorrem da decisão.
A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Douglas Mateus Silva do Nascimento. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado caso haja um posicionamento dos defensores dele.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.