Justiça manda soltar cunhada de Marcola, acusada de lavar dinheiro do PCC

A decisão judicial atendeu ao pedido do advogado Daniel Leon Bialski. Na petição solicitando a revogação da prisão preventiva em favor de Francisca, o defensor argumentou que a Justiça do Ceará já havia absolvido ao menos outros 17 réus denunciados junto com sua cliente.

Bialski alegou ainda que Francisca estava presa injustamente havia mais de 500 dias. Os magistrados determinaram a imediata libertação da presa. A medida judicial também se estende a outros quatro réus acusados no mesmo processo.

Um deles é Menesclau de Araújo Souza Júnior, o Coxinha. A Polícia Federal o acusou de ser o responsável por administrar os negócios da família Camacho no Ceará e em São Paulo.

Movimentaram R$ 300 milhões, diz MP

Segundo as investigações da PF, foram identificadas movimentações financeiras suspeitas superiores a R$ 300 milhões nas contas dos investigados. Na ocasião, a Justiça expediu 22 mandados de prisão preventiva, 36 mandados de busca e apreensão no CE, SP, SC e MS, e sequestrou 42 veículos dos suspeitos.

Na denúncia, promotores de Justiça afirmam que Francisca movimentou R$ 21.439.143 em suas contas entre 1º de janeiro de 2011 a 11 de setembro de 2023, e também que ela "se apresenta como a grande mantenedora da família Camacho e de seus agregados".

As investigações duraram dois anos e apontaram que o PCC migrou parte de da estrutura gerencial de São Paulo para implantar no Ceará atividades clandestinas, como o tráfico de drogas e armas, a exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro das atividades ilegais em loteria esportiva administrada pela organização criminosa.